Экс-прокурору сообщили подозрение в деле о преследовании активистов Майдана

ГБР объявило подозрение действующему адвокату, экс-старшему прокурору отдела прокуратуры Киева в деле о преследовании участников Евромайдана.

Он подозревается в незаконном препятствовании проведению сборов, митингов, уличных походов и демонстраций, совершенном по предварительному сговору лиц. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

"Подозревается и в злоупотреблении служебным положением, служебной подделке, а также привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенном с обвинением в особо тяжком преступлении (ч.2 с. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372)", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что 18 февраля 2014 года бывший прокурор, действуя в сговоре со своими руководителями и следователями милиции, безосновательно одобрил сообщение подозрения в массовых беспорядках троим незаконно задержанным участникам Евромайдана.

Напомним, что 6 февраля следователи отдела по расследованиям дел Майдана ГБР объявили подозрение бывшему следователю Днепровского районного управления ГУ МВД Украины в Киеве.

20 февраля в суд отправили обвинительный акт против бывшего следователя Днепровского районного управления ГУ МВД в Киеве, подозреваемого в преступлениях против участников Майдана.

В апреле Офис генпрокурора и следователи отдела по расследованиям дел Майдана ГБР объявили о подозрении гражданину в даче заведомо ложных показаний на суде. Его свидетельствование способствовало освобождению из-под стражи бывшего следователя, который подозревался в преследовании протестующих.