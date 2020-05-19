Олександр і Галина Гереги: «Яка різниця, чи ви прийдете в «Епіцентр», чи в продуктовий магазин, чи в аптеку?»
Олександр і Галина Гереги: «Яка різниця, чи ви прийдете в «Епіцентр», чи в продуктовий магазин, чи в аптеку?»
Степанов объяснил, как изменится карантин в Украине с 22 мая
Степанов объяснил, как изменится карантин в Украине с 22 мая
От коронавируса в Одессе умер врач-реаниматолог и директриса школы
От коронавируса в Одессе умер врач-реаниматолог и директриса школы
ВОЗ обеспокоилась новым синдромом, который проявился у детей с коронавирусом
ВОЗ обеспокоилась новым синдромом, который проявился у детей с коронавирусом
Киев с 22 мая перейдет ко второму этапу ослабления карантина
Киев с 22 мая перейдет ко второму этапу ослабления карантина
В 50% случаев заражения коронавирусом в Украине неизвестен источник инфицирования
В 50% случаев заражения коронавирусом в Украине неизвестен источник инфицирования
Минздрав обнародовал требования к работе стоматологических клиник во время карантина
Минздрав обнародовал требования к работе стоматологических клиник во время карантина
За сутки в Украине подтвердили 260 новых случаев заболевания коронавирусом
За сутки в Украине подтвердили 260 новых случаев заболевания коронавирусом
В Молдове обнародовали видео с компроматом на президента Додона
В Молдове обнародовали видео с компроматом на президента Додона
ГлавнаяПраво

Экс-прокурору сообщили подозрение в деле о преследовании активистов Майдана

Он одобрил подозрения троим невиновным активистам. 

Экс-прокурору сообщили подозрение в деле о преследовании активистов Майдана
Фото: antikor.com.ua

ГБР объявило подозрение действующему адвокату, экс-старшему прокурору отдела прокуратуры Киева в деле о преследовании участников Евромайдана.

Он подозревается в незаконном препятствовании проведению сборов, митингов, уличных походов и демонстраций, совершенном по предварительному сговору лиц. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

"Подозревается и в злоупотреблении служебным положением, служебной подделке, а также привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенном с обвинением в особо тяжком преступлении (ч.2 с. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372)", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что 18 февраля 2014 года бывший прокурор, действуя в сговоре со своими руководителями и следователями милиции, безосновательно одобрил сообщение подозрения в массовых беспорядках троим незаконно задержанным участникам Евромайдана. 

Напомним, что 6 февраля следователи отдела по расследованиям дел Майдана ГБР объявили подозрение бывшему следователю Днепровского районного управления ГУ МВД Украины в Киеве.

20 февраля в суд отправили обвинительный акт против бывшего следователя Днепровского районного управления ГУ МВД в Киеве, подозреваемого в преступлениях против участников Майдана. 

В апреле Офис генпрокурора и следователи отдела по расследованиям дел Майдана ГБР объявили о подозрении гражданину в даче заведомо ложных показаний на суде. Его свидетельствование способствовало освобождению из-под стражи бывшего следователя, который подозревался в преследовании протестующих.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также