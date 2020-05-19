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В Чернобыльской зоне тестируют оборудование для раннего обнаружения пожаров

Данные с камер будут автоматически передаваться в диспетчерский пункт.

В Чернобыльской зоне тестируют оборудование для раннего обнаружения пожаров
Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

В Чернобыльской зоне отчуждения начали тестировать оборудование для раннего обнаружения пожаров на больших территориях с использованием технологии оптического и тепловизионного позиционирования.

Об этом сообщило Государственное агентство по управлению зоной отчуждения.

Пилотный проект реализуется в рамках договора о научно-техническом сотрудничестве между ГСП "Северная пуща" и компанией "Инжениринг-Аналитика". Отмечается, что уже установлена одна система. 

"Раннее выявление пожаров и постоянный мониторинг - это одна из первоочередных задач, требующих комплексного решения. Важнейшие элементы, которые должны быть в системе раннего обнаружения пожаров - это точность и оперативность, чтобы пожарные смогли немедленно отправиться на место возгорания и ликвидировать его", - отметил глава Госагентства по управлению зоной отчуждения Сергей Калашник.

Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

Данные с камер, которые были установлены в зоне отчуждения, будут поступать в диспетчерский пункт предприятия. Если оборудование зафиксирует повышение температурного режима на территории, данные будут автоматически поступать диспетчеру. Система будет работать круглосуточно.

Если пилотный проект успешно пройдет тестирование, то будет рассмотрена возможность использования технологии оптического и тепловизионного позиционирование на всей территории зоны отчуждения.

Напомним, в апреле из-за пожаров в зоне отчуждения пострадало 11,5 тыс. га заповедника.

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