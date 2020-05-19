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Прокуратура требует от судовладельца возместить 65 млн гривен за выброс пальмового масла в порту "Южный"

Идет судебное разбирательство.

Прокуратура требует от судовладельца возместить 65 млн гривен за выброс пальмового масла в порту "Южный"

В Одесской области прокуратура требует возместить государству 65,2 млн гривен убытков за загрязнение моря пальмовым маслом в порту "Южный".

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

Прокуратура обратилась в Хозяйственный суд области с иском в интересах государства к судовладельцу.

"Установлено, что в конце апреля текущего года в акватории морского порта "Южный" в результате нарушения требований природоохранного законодательства,осуществлен сброс с судна около 8,5 т пальмового масла, в связи с чем произошло загрязнение внутренних морских вод Украины", - говорится в сообщении.

В настоящее время идет судебное разбирательство.

Фото: Офис генпрокурора

Напомним, в начале мая в одесском порту "Южный" судно Stavanger под флагом Тувалу разлило в воду более 8 тонн пальмового масла.

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