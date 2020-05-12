Замглавы Одесской ОГА уволен из-за задержки выплат медикам

Заместителя главы Одесской ОГА Виталия Свичинского уволили с должности из-за задержек с доплатами медикам экстреной помощи. Об этом сообщил в Facebook глава администрации Максим Куцый.

"Еще в прошлую пятницу принял решение об увольнении заместителя Виталия Свичинского, который отвечал за социальное и медицинское направление и не справился с поставленными задачами. Последней каплей стали задержки с доплатами медикам "скорой". Госслужащий знал об этом, но не совершил достаточно действий, чтобы решить эту проблему", - заявил Куцый.

Он добавил, что сотрудникам департамента финансов пришлось два дня вручную проводить выплаты работникам Одесского областного центра экстренной помощи.

Куций отметил, что Свичинский просил отсрочить увольнение до вторника, чтобы он получил все расчеты. Он заявил, что дал ему уволиться "без унижений и позора".

Напомним, в Офисе президента объяснили задержку выплат в размере 300% оклада врачей, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, юридической коллизией. Многие регионы руководствовались приказом Министерства социальной политики от 2003 года, согласно с которой надбавки начислялись за почасовую работу.

Выплаты за апрель происходят по другой формуле - через подписанные договоры с Национальной службой здоровья Украины.