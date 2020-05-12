Ляшко рассказал, когда могут отменить масочный режим
Ляшко рассказал, когда могут отменить масочный режим
В Нью-Йорке от связанной с COVID-19 новой болезни умерли трое детей
В Нью-Йорке от связанной с COVID-19 новой болезни умерли трое детей
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19
Россия вышла на третье место в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса
Россия вышла на третье место в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса
Ляшко назвал сроки возобновления работы метро
Ляшко назвал сроки возобновления работы метро
Экс-игрок "Динамо" был арестован за попытку убить жену
Экс-игрок "Динамо" был арестован за попытку убить жену
Россия начнет выход из карантина с 12 мая
Россия начнет выход из карантина с 12 мая
Зеленский предложил ввести кредитные каникулы для малого бизнеса
Зеленский предложил ввести кредитные каникулы для малого бизнеса
План выхода из карантина пересмотрят, - Ляшко
План выхода из карантина пересмотрят, - Ляшко
ГлавнаяПолитика

Замглавы Одесской ОГА уволен из-за задержки выплат медикам

Виталий Свичинский отвечал за социальное и медицинское направление. 

Замглавы Одесской ОГА уволен из-за задержки выплат медикам
Фото: oda.odessa.gov.ua

Заместителя главы Одесской ОГА Виталия Свичинского уволили с должности из-за задержек с доплатами медикам экстреной помощи. Об этом сообщил в Facebook глава администрации Максим Куцый.

"Еще в прошлую пятницу принял решение об увольнении заместителя Виталия Свичинского, который отвечал за социальное и медицинское направление и не справился с поставленными задачами. Последней каплей стали задержки с доплатами медикам "скорой". Госслужащий знал об этом, но не совершил достаточно действий, чтобы решить эту проблему", - заявил Куцый.

Он добавил, что сотрудникам департамента финансов пришлось два дня вручную проводить выплаты работникам Одесского областного центра экстренной помощи. 

Куций отметил, что Свичинский просил отсрочить увольнение до вторника, чтобы он получил все расчеты. Он заявил, что дал ему уволиться "без унижений и позора".

Напомним, в Офисе президента объяснили задержку выплат в размере 300% оклада врачей, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, юридической коллизией. Многие регионы руководствовались приказом Министерства социальной политики от 2003 года, согласно с которой надбавки начислялись за почасовую работу. 

Выплаты за апрель происходят по другой формуле - через подписанные договоры с Национальной службой здоровья Украины.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также