Премьер-министр Денис Шмыгаль ждет от Германии четкий сигнал о европейском будущем Украины.

Об этом сообщила пресс-служба правительства по итогам видеоконференции между Шмыгалем и канцлером Германии Ангелой Меркель, которая состоялась во вторник.

Премьер-министр заверил, что европейская и евроатлантическая интеграция остаются приоритетом внешнеполитического курса Украины.

"Надеюсь, что ФРГ во время председательства в Совете ЕС во второй половине 2020 даст четкий сигнал относительно европейского будущего Украины", - сказал он.

Шмыгаль поднял вопрос о возможности получения промышленного безвиза со странами Евросоюза, а также присоединения Украины к Партнерству расширенных возможностей НАТО.

Напомним, что в 2018 году Евросоюз принял план секторальной интеграции Украины, который не гарантирует формального членства в ЕС, но позволяет пользоваться многими преимуществами. План предусматривает вступление Украины в Энергетический союз, Единый цифровой рынок, таможенный союз ЕС, а также ассоциацию с Шенгенской зоной.

В 2019 году Верховная Рада внесла изменения в Конституцию Украины, которые закрепляют курс страны на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО, а также исключили из нее норму о возможности аренды иностранным государством военных баз в Украине.