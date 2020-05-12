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Пресс-секретарь "Квартала 95" вошла в Нацсовет по телевидению

Зеленский назначил бывшую сотрудницу в руководящий орган.

Пресс-секретарь "Квартала 95" вошла в Нацсовет по телевидению
Фото: businesslife.today

Глава пресс-службы "Квартала 95" Татьяна Руденко заняла вакантное место в Национальном совете по телевидению и радиовещанию.

Об этом говорится в указе №171/2020 от 12 мая.

Татьяна Руденко - сестра народного депутата Ольги Руденко, бывшего менеджера по маркетингу ООО "Квартал 95".

С июля 2019 года Татьяна Руденко стала владельцем интернет-издания "Йод.Медиа" вместо Ирины Победоносцевой, которая сейчас возглавляет директорат по вопросам информационной политики Офиса президента Украины.

Согласно декларации Татьяны Руденко, за 2019 год она заработала 106 тысяч гривен зарплаты в студии “Квартал 95”, получила 20 тысяч гривен помощи по рождению ребенка, а корпоративные права iod.media купила за 500 тысяч гривен. Муж Руденко за прошлый год получил 46 тысяч гривен в компании "Гранд декор индастри". Также у семьи хранится около $150 тысяч наличными.

Напомним, в начале марта президент Владимир Зеленский досрочно прекратил полномочия двух членов Нацсовета по своей квоте и еще двух переназначил.

После этого одно освободившееся место получила бывшая сотрудница "1+1".

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