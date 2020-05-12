ГБР завершило расследование против нардепа Софии Федины об угрозах Зеленскому

Государственное бюро расследований завершило расследование уголовного производства об угрозах президенту Владимиру Зеленскому со стороны депутата Верховной Рады Софии Федины.

Об этом она сообщила в фейсбуке.

8 мая следователь ГБР уведомил ее о том, что "досудебное расследование, внесенное в Единый реестр досудебных расследований под №22019000000000317 от 28.10.2019 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.28, ч.1 ст.346 УК Украины... завершено, а собранные во время расследования доказательства являются достаточными для составления обвинительного акта".

Фото: facebook.com/sofiya.fedyna

Кроме того, 12 мая в Печерском райсуде Киева состоялось заседание, на котором прокурору отказали в продлении срока исполнения обязанностей, возложенных на Федину в рамках личного поручительства.

Фото: facebook.com/sofiya.fedyna

Напомним, что 26 октября депутат Верховной Рады София Федина вместе с волонтером Марусей Звиробий (ей тоже вручили подозрение) записала видео, на котором они обсуждают варианты гибели президента Украины Владимира Зеленского, который перед этим отправился на Донбасс.

"Мы с Марусей шли и говорили, что товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", - говорит на этом видео Федина. - "Мне бы очень хотелось, чтобы во время его пребывания там немного «накрыли»".

После этого на Федину посыпались жалобы в органы от депутатов, и Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в отношении обеих женщин.

Федина входила в первую пятерку избирательного списка "Европейской солидарности" на досрочных выборах в Верховную Раду в июле 2019 года.