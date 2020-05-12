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ГБР завершило расследование против нардепа Софии Федины об угрозах Зеленскому

Дело готовятся передать в суд.

ГБР завершило расследование против нардепа Софии Федины об угрозах Зеленскому
Фото: eurosolidarity.org

Государственное бюро расследований завершило расследование уголовного производства об угрозах президенту Владимиру Зеленскому со стороны депутата Верховной Рады Софии Федины.

Об этом она сообщила в фейсбуке.

8 мая следователь ГБР уведомил ее о том, что "досудебное расследование, внесенное в Единый реестр досудебных расследований под №22019000000000317 от 28.10.2019 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.28, ч.1 ст.346 УК Украины... завершено, а собранные во время расследования доказательства являются достаточными для составления обвинительного акта".

Фото: facebook.com/sofiya.fedyna

Кроме того, 12 мая в Печерском райсуде Киева состоялось заседание, на котором прокурору отказали в продлении срока исполнения обязанностей, возложенных на Федину в рамках личного поручительства.

Фото: facebook.com/sofiya.fedyna
Напомним, что 26 октября депутат Верховной Рады София Федина вместе с волонтером Марусей Звиробий (ей тоже вручили подозрение) записала видео, на котором они обсуждают варианты гибели президента Украины Владимира Зеленского, который перед этим отправился на Донбасс.

"Мы с Марусей шли и говорили, что товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", - говорит на этом видео Федина. - "Мне бы очень хотелось, чтобы во время его пребывания там немного «накрыли»".

После этого на Федину посыпались жалобы в органы от депутатов, и Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в отношении обеих женщин.

Федина входила в первую пятерку избирательного списка "Европейской солидарности" на досрочных выборах в Верховную Раду в июле 2019 года.

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