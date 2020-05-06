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В одесском порту судно разлило 8 тонн пальмового масла

Сумма убытков из-за загрязнения, предварительно, составляет $2,4 млн.

В одесском порту судно разлило 8 тонн пальмового масла
Фото: facebook.com/egor.firsov

В одесском порту "Южный" судно Stavanger под флагом Тувалу разлило в воду более 8 тонн пальмового масла.

Об этом сообщил в фейсбуке и. о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов в фейсбуке.

По его словам, происшествие произошло еще 30 апреля. Сумма убытков из-за загрязнения, предварительно, составляет $2,4 млн.

"По информации Администрации морских портов, количество загрязняющих веществ, сброшенных в воду составляет 8437 кг. Соответственно, сумма ущерба составляет 2416557 долларов США. Это значительный размер штрафа и мы понимаем, что его будут пытаться обжаловать. Но закон есть закон, и мы будем выставлять претензию в соответствии с объемами загрязнения. Положительным фактом является то, что это страховой случай, следовательно компенсация может лечь не только на владельца", - написал Фирсов.

Он отметил, что было принято решение задержать судно пока владелец не платит нанесенный ущерб.

"Отдельно хотел бы отметить, что тяжелых последствий для окружающей среды удалось избежать, большинство работ по ликвидации последствий разлива уже завершены", - добавил Фирсов.

Фото: facebook.com/egor.firsov

Фото: facebook.com/egor.firsov

Напомним, в 2015 году турецкое судно разлило растительное масло у берегов Украины в Николаевской области.

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