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В Черниговском СИЗО появились платные камеры

На очереди - Харьков и Одесса.

В Черниговском СИЗО появились платные камеры
Фото: femidaline.com

В рамках экспериментального проекта по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах в Черниговском СИЗО появились платные камеры.

Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции.

"Старт проекта состоялся на базе государственного учреждения «Киевский следственный изолятор» 8 мая 2020 года, 19 мая к проекту присоединился Львовский следственный изолятор и 25 мая - Черниговский СИЗО. На очереди - Харьков и Одесса", - отметила замминистра юстиции Елена Высоцкая.

Она сообщила, что в Черниговском СИЗО стоимость платных камер составит: за 1 сутки-500 грн; за неделю-1600 грн; за  месяц - 3500 грн.

Высоцкая напомнила, что плата за такие услуги будет использоваться для улучшения условий в обычных камерах: текущие ремонты помещений, замена сантехники, электрики и другие подобные улучшения.

"Проект продлится до 31 декабря 2021 года. По его результатам мы решим, стоит ли продолжить инициативу и законодательно закрепить предоставление такой платной услуги лицам, взятым под стражу", - добавила замминистра.

Напомним, 22 апреля Кабинет министров поддержал экспериментальный проект по созданию платных камер в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы.

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