Оно было зарегистрировано и принадлежало участникам происшествия.

В селе Новоселица Житомирской области на месте убийства семерых киевлян и покушении на их товарища изъяли шесть единиц огнестрельного оружия - все зарегистрировано и принадлежало участникам происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Подозреваемому в убийстве (Анатолию Захаренко) принадлежит гладкоствольное ружье ИЖ-58 16 калибра. Погибшим - охотничьи карабины "Ремингтон", "Ругер", АКМС-МФ1, Zbroyar Z15 и травматический пистолет ПМТ. Также во время осмотра места убийства обнаружили патроны, гильзы и два ножа.

Правоохранители изъяли три авто: ВАЗ 2121 "Нива" подозреваемого, Nissan Navara и Skoda Octavia, на которых к озеру приехали отдыхающие.

Фото: zt.npu.gov.ua

"Следователи назначили до 200 исследований: от судебно-медицинских экспертиз тел погибших до комплексных молекулярно-генетических и баллистических, дактилоскопических, трасологических и других. Согласно с выводами экспертов, причинами смерти семи погибших стали огнестрельные дробовые ранения с повреждениями органов", - сообщил начальник ГУ Нацполиции в Житомирской области Сергей Крупей.

Правоохранители также установили, что тела погибших находились в нескольких местах. Двое мужчин, 1986 и 1973 годов рождения, военные одного из батальонов Нацгвардии, в момент гибели находились в альтанке, где до этого ужинали вместе с подозреваемым в убийстве арендатором ставка.

Тела еще двоих мужчин, волонтера 1976 г.р. и нацгвардейца 1970 года рождения, полиция обнаружила на входе в другой дом, где в момент конфликта спали шестеро гостей. Младший из погибших был в наиболее давних и приятельских отношениях с подозреваемым - они были знакомы 10 лет и, по предварительным данным, никогда не конфликтовали.

Еще трое мужчин, 1970, 1973 и 1990 годов рождения, находились на кроватях в одной из комнат дома.

"Зафиксированные на месте обстоятельства указывают, что дальнейшие события были неожиданными для погибших", - говорится в сообщении полиции.

Уголовное производство открыто по статьям за умышленное убийство и покушение на умышленное убийство.

Фото: zt.npu.gov.ua

Напомним, что 22 мая в Попельнянском районе Житомирской области местный арендатор озера из охотничьего ружья застрелил семерых человек.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что погибшие приехали на озеро на рыбалку. По данным следствия, компания состояла из девяти человек. "Около 1 часа ночи, арендатор озера, профессиональный охотник З., на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки «ИЖ». Сначала он убил двоих, что оставались с ним рядом. Затем начал расстреливать шестерых спящих", - заявил Геращенко.

Спастись удалось только одному человеку, который проснулся, услышав выстрелы, и убежал. Стрелявший задержан, его направят на психиатрическую экспертизу.

Во время стрельбы погиб военный Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Виталий Вульчин и двое военнослужащих в/ч 3066 - младший сержант Мамиченко В. и старший солдат Москалец А.

Военные находились не на службе - они пребывали на выходных после возвращения из зоны Операции Объединенных сил.

23 мая Королевский райсуд Житомира в субботу арестовал Анатолия Захаренко, которого подозревают в убийстве семи человек возле села Новоселиця Попельнянского района.