ООН призвала Раду ускорить ратификацию Стамбульской конвенции

ООН призвала Украину ускорить ратификацию конвенции Совета Европы "О предотвращении и противодействии насилию в отношении женщин и домашнему насилию и борьбе с этими явлениями" (Стамбульская конвенция).

Тест обращения обнародован на сайте представительства ООН в Украине.

"Насилие в отношении женщин и девушек - это не только нарушение прав человека; оно разрушает жизни женщин и их семей по всей стране. В Украине женщины составляют 86% жертв изнасилований и 78% пострадавших от домашнего насилия. Разрушительное воздействие насилия в отношении женщин очевидно; но менее очевидно вредное воздействие на семьи, общину, экономику, и на развитие страны в целом", - отмечается в заявлении.

В ООН напомнили, что еще в 2017 году в заключительных замечаниях по 8-му периодическому докладу Украины Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW) отметил решающую роль законодательной власти в обеспечении полного выполнения Стамбульской конвенции. В 2018 году правительство Украины утвердило Национальный план действий по выполнению рекомендаций, предложенных в этих замечаниях.

В рекомендации №26 правительство Украины обязалось ввести уголовную ответственность за домашнее насилие и ускорить ратификацию Стамбульской конвенции. На Министерство социальной политики и другие центральные органы исполнительной власти была возложена ответственность привести нормативно-правовые акты органов государственной власти по борьбе со всеми формами насилия в отношении женщин в соответствие с нормами законодательства и осуществлять общественный контроль за ратификацией Стамбульской конвенции.

Более того, обязательства преодоления гендерно-обусловленного насилия согласуются с обязательством правительства в достижении цели устойчивого развития №5, а именно - устранение всех форм насилия в отношении женщин и девушек в государственной и частной сферах.

В связи с этим Организация Объединенных Наций в Украине призывает парламент Украины принять меры по ратификации Стамбульской конвенции и принять меры, необходимые для создания общества, свободного от гендерно-обусловленного насилия.

Напомним, Украина подписала Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия по отношении к женщинам и домашнего насилия (Стамбульская конвенция) еще в 2011 году, но до сих пор не ратифицировала.

В 2016 году попытка ратифицировать этот документ провалилась из-за понятий "гендер" и "сексуальная ориентация".

Совет церквей неоднократно заявлял, что его беспокоит возможность ратификации этой конвенции, так как в нем якобы идет навязывание гендерной идеологии, которая подменяет "привычное понятие биологического пола". Церковники считают, что это прямой путь к популяризации однополых отношений.

Нынешняя Верховная Рада в этом плане очень консервативная. В январе 2020 года 307 депутатов создали межфракционное объединение за семейные ценности.