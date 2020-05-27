Немецкий суд отказал Украине в экстрадиции Онищенко

Высший земельный суд Ольденбурга отказал Украине в экстрадиции подозреваемого в коррупции бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко.

Решение было принято в среду, 27 мая, пишет DW.

Суд не установил признаков политических мотивов в уголовном деле Онищенко, но не разрешил выдать его Украине.

По мнению суда, "существует значительная вероятность", что в случае экстрадиции Онищенко "не будут соблюдены минимальные стандарты международного права по условиях содержания в тюрьмах", в том числе и Европейской конвенции по правам человека. Украинская сторона лишь в общих чертах заверила, что международные стандарты будут соблюдены, не сумев убедить в этом судей.

Напомним, Онищенко в Украине вменяют создание "газовой схемы", участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали более 1,6 млрд гривен на реализации природного газа.

В "газовой схеме" замешаны несколько десятков человек. Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.

3 декабря 2019 года Онищенко был задержан в Германии.