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Германия решила продлить ограничение социальных контактов до конца июня

В публичном пространстве могут встречаться не более десяти человек или члены двух семей.

Германия решила продлить ограничение социальных контактов до конца июня
Фото: EPA/UPG

Федеральное правительство и власти федеральных земель Германии достигли принципиальной договоренности о продлении ограничений на социальные контакты граждан до 29 июня.

Об этом сообщает Немецкая волна.

Среди них – правило о том, что встречаться в публичном пространстве могут не более десяти человек или члены двух семей, сообщило во вторник агентство dpa со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

При этом Тюрингия, а также еще несколько федеральных земель оставили за собой право принимать решения, выходящие за пределы этой договоренности.

Ранее сообщалось, что 16 мая Германия частично открыла границу с тремя странами и полностью - с Люксембургом. Контроль на границе планируют отменить с 15 июня.

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