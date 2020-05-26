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Во Франции мэром города впервые стала женщина-трансгендер

Мари Ко была избрана "практически единодушно".

Во Франции мэром города впервые стала женщина-трансгендер
Фото: cosmo.ru

Во Франции совет коммуны Тиюа-ле-Маршен практически единодушно избрал новым мэром трансгендерную женщину Мари Ко.

55-летний кандидат выступала с программой сохранения окружающей среды и развития местной экономики. Она стала первым во Франции мэром-открытым трансгендером, передает ВВС.

Мари Ко, по образованию агротехник, попросила всех обращаться к ней "мадам мэр".

Тиюа-ле-Маршен - городок с населением около 600 человек на северо-востоке страны, недалеко от границы с Бельгией.

Муниципальные выборы там прошли в марте и принесли победу списку "Решая Вместе", по которому баллотировалась и Мари Ко. Мэр Тиюа-ле-Маршен избирается не гражданами напрямую, а 15 членами совета коммуны, 14 из которых в субботу отдали свои голоса Ко.

Напомним, в мае 2019-го трансгендер впервые стал мэром в Италии. Тогда сообщалось, что 40-летний Джанмарко Негри - юрист, которого до смены пола звали Мария.

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