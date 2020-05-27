Суд признал противоправным вывод УИНП о том, что символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской

Фото: galychyna.info

Окружной административный суд Киева признал противоправным вывод Украинского института национальной памяти о том, что символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" не является нацистской.

Об этом говорится на сайте суда.

"После полной и всесторонней оценки материалов дела, их объективного рассмотрения в судебном заседании, ОАСК признал противоправными действия ответчиков по предоставлению вывода о том, что символика 14-й гренадерской дивизии войск СС «Галичина» (1-й Украинской дивизии УНА) в соответствии с действующим законодательства Украины не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение которой запрещено в Украине. Суд обязал Украинский институт национальной памяти и ее должностных лиц воздержаться от распространения указанного вывода, изложенного в письме от 16 мая 2017 по №01/1015", - объявил суд.

Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych

Народный депутат Владимир Вятрович, который был главой УИНП в то время, уверен, что в решении суда "нет ничего о том, является ли символика дивизии «Галичина» символикой национал-социалистического тоталитарного режима".

"Суд решил, что УИНП не должен отвечать на обращение гражданина по принадлежности этой символики к нацистской. Хотя как УИНП как центральный орган исполнительной власти мог не дать ответа гражданину, для меня остается загадкой", - написал Вятрович в Facebook.

Напомним, что позиция УИНП заключается в том, что дивизия войск СС "Галичина" и их члены не были осуждены Нюрнбергским трибуналом, а сама эта структура не была признана преступной. При этом в обвинительном акте и приговоре упоминались другие дивизии СС, такие как "Лейбштандарт СС Адольф Гитлер" или "Принц Ойген".

Подробнее об этом читайте в статье "Нюрнберг и дивизия «Галичина»: как Россия искажает историю".

В Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Он осуждает коммунистический и национал-социалистический (нацистский) тоталитарные режимы как преступные на законодательном уровне. Закон вводит запрет на публичное отрицание преступного характера этих тоталитарных режимов, запрет публичного использования и пропаганды их символики.

В законе предусмотрена обязанность государства расследовать и обнародовать информацию о преступлениях, совершенных представителями этих тоталитарных режимов, чтобы не допустить повторения таких преступлений в будущем, устранить угрозу суверенитету, территориальной целостности и национальной безопасности Украины, а также установить историческую справедливость.