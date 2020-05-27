Адвокат Порошенко подал заявления на действия сотрудников ГБР в музее Гончара

Адвокат экс-президента Петра Порошенко Игорь Головань подал заявления о преступлении относительно нарушения ряда статей Уголовного кодекса Украины сотрудниками ГБР, которые заблокировали вчера работу музея, где проходит выставка картин из личной коллекции семьи Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

«Мы подали соответствующие заявления о преступлении относительно превышения прав и полномочий сотрудника правоохранительного органа, в отношении должностного подлога в отношении фальсификации так называемого протокола обыска, в отношении препятствования законной деятельности журналистов, относительно препятствования деятельности народных депутатов, относительно препятствования деятельности адвоката и еще целого ряда статей УК», - сообщил Игорь Головань.

При этом он отметил, что закон позволяет входить в помещение без решения суда при "неотложных" и "чувствительных" случаях. Например, при преследовании преступников или когда происходит пожар. По его словам, сотрудники ГБР проникли внутрь музея под "лживым основанием", якобы спасать картины Петра Порошенко.

«Взлом двери и проникновения в помещение музея и проведение так называемого неотложного обыска они совершали умышленно сознательно, понимая, что их действия незаконны. Все журналисты и много кто видели, что следователь Дощенко часа два ходил здесь во дворе с мобильным телефоном возле уха. ...Были фактически украдены документы, подтверждающие законность ввоза и приобретения картин. Кстати, было прямо заявлено, что картины изъяты и переданы на хранение в музей», - рассказал Головань.

При этом он утверждает, что протокол обыска подделан.

«В протоколе было указано, что я не присутствовал при обыске, что никто никаких заявлений при обыске вроде бы не сделал, а согласно закону всем присутствующим при обыске должна быть предоставлена возможность их заявления и замечания внести в протокол. То есть протокол был сфальсифицирован, были нарушены мои права как адвоката Петра Порошенко, были нарушены права других лиц, присутствовавших при обыске, которые не были указаны и которым не было предоставлено возможности представить свои замечания относительно хода обыска и законности », - рассказал адвокат.