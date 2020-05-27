Первым заместителем главы Налоговой стала его бывшая коллега

Рубан и Любченко работали вместе в ГНА в конце "нулевых" годов.

Кабинет министров назначила первым заместителем главы Государственной налоговой службы Наталью Рубан, которая до этого возглавляла Департамент аудита Фискальной службы.

Такое решение было принято на заседании правительства в среду, сообщил в соцсетях народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на нем.

Наталья Рубан с 1990 года работает в контрольно-ревизионных и налоговых органах Украины и в 2005-2006 годах при Викторе Ющенко и премьер-министре Юрие Еханурове занимала должность руководителя Главного контрольно-ревизионного управления.

Позже, в 2007-2010 годах, работала заместителем главы Государственной налоговой администрации. В 2009-2011 годах еще одним заместителем главы ГНА был нынешний руководитель Налоговой Алексей Любченко.

При Викторе Януковиче Рубан вернулась в ГлавКРУ, а затем три года отработала в Главном контрольном управлении Администрации президента.

С июня 2014 года работала директором департамента аудита ГФС.

Напомним, что в апреле Кабинет министров уволил избранного на конкурсе главу Государственной налоговой службы и назначил вместо него Алексей Любченко.