Мораторий на экспорт средств индивидуальной защиты продлен до июля

Кабинет министров продлил до июля срок действия запрета на экспорт товаров противоэпидемического назначения.
Решение было принято на очередном заседании правительства в среду.
"Предлагается изменить срок действия режима лицензирования экспорта товаров противоэпидемического назначения на срок до 1 июля 2020 года. То есть фактически мы продлеваем срок запрета экспорта таких товаров на один месяц", - сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, который представлял этот проект постановления.
В тоже время был разрешен экспорт одноразовых водонепроницаемых изоляционных лабораторных медицинских халатов в случае, если они относятся к 1-5 типам защиты от инфекционных агентов.
Экспорт товаров противоэпидемического назначения ограничен с начала карантина. Он распространяется на следующие позиции:
- водонепроницаемый лабораторный костюм;
- перчатки из других полимерных материалов;
- перчатки медицинские нестерильные неталькованные нитриловые;
- перчатки неопудренные из нитрила;
- халат изоляционный медицинский одноразовый;
- маски медицинские (хирургические);
- очки защитные;
- щиток защитный;
- респиратор класса защиты не ниже FFP2.