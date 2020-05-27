Ляшко назвал условия, при которых удасться избежать второй волны эпидемии COVID-19
Ляшко назвал условия, при которых удасться избежать второй волны эпидемии COVID-19
В Одессе суд оштрафовал женщину за пребывание на улице без паспорта во время карантина
В Одессе суд оштрафовал женщину за пребывание на улице без паспорта во время карантина
В Украине подтвердили еще 321 новый случай заболевания коронавирусом
В Украине подтвердили еще 321 новый случай заболевания коронавирусом
Тренды парфюмерии – 2020
Тренды парфюмерии – 2020
Киевский метрополитен в первый день работы после карантина перевез пассажиров в 5 раз меньше обычного числа
Киевский метрополитен в первый день работы после карантина перевез пассажиров в 5 раз меньше обычного числа
Группа Ахметова обвалила цену на рынке электроэнергии и требует сменить руководство НКРЭКУ, - СМИ
Группа Ахметова обвалила цену на рынке электроэнергии и требует сменить руководство НКРЭКУ, - СМИ
ВОЗ предупредила о втором пике первой волны пандемии COVID-19
ВОЗ предупредила о втором пике первой волны пандемии COVID-19
​"Укрзализныця" уволила топ-менеджера за домашнее насилие
​"Укрзализныця" уволила топ-менеджера за домашнее насилие
Верховный Суд обжалует в КС карантинные ограничения
Верховный Суд обжалует в КС карантинные ограничения
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Мораторий на экспорт средств индивидуальной защиты продлен до июля

Маски и перчатки еще минимум месяц нельзя будет вывозить из страны.

Мораторий на экспорт средств индивидуальной защиты продлен до июля
Фото: supreme.court.gov.ua

Кабинет министров продлил до июля срок действия запрета на экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Решение было принято на очередном заседании правительства в среду.

"Предлагается изменить срок действия режима лицензирования экспорта товаров противоэпидемического назначения на срок до 1 июля 2020 года. То есть фактически мы продлеваем срок запрета экспорта таких товаров на один месяц", - сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, который представлял этот проект постановления.

В тоже время был разрешен экспорт одноразовых водонепроницаемых изоляционных лабораторных медицинских халатов в случае, если они относятся к 1-5 типам защиты от инфекционных агентов.

Экспорт товаров противоэпидемического назначения ограничен с начала карантина. Он распространяется на следующие позиции:

  • водонепроницаемый лабораторный костюм;
  • перчатки из других полимерных материалов;
  • перчатки медицинские нестерильные неталькованные нитриловые;
  • перчатки неопудренные из нитрила;
  • халат изоляционный медицинский одноразовый;
  • маски медицинские (хирургические);
  • очки защитные;
  • щиток защитный;
  • респиратор класса защиты не ниже FFP2.
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Источник: "Українські новини"
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также