Мораторий на экспорт средств индивидуальной защиты продлен до июля

Маски и перчатки еще минимум месяц нельзя будет вывозить из страны.

Кабинет министров продлил до июля срок действия запрета на экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Решение было принято на очередном заседании правительства в среду.

"Предлагается изменить срок действия режима лицензирования экспорта товаров противоэпидемического назначения на срок до 1 июля 2020 года. То есть фактически мы продлеваем срок запрета экспорта таких товаров на один месяц", - сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, который представлял этот проект постановления.

В тоже время был разрешен экспорт одноразовых водонепроницаемых изоляционных лабораторных медицинских халатов в случае, если они относятся к 1-5 типам защиты от инфекционных агентов.

Экспорт товаров противоэпидемического назначения ограничен с начала карантина. Он распространяется на следующие позиции: