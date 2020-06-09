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«Европейская солидарность» собирает голоса за отставку правительства

Уже собраны 70 голосов.

«Европейская солидарность» собирает голоса за отставку правительства
Фото: kmu.gov.ua

Политическая фракция «Европейская солидарность» обратилась к коллегам из фракций «Голос», «Батькивщина» и депутатских групп «За майбутнє», «Довіра» с призывом дать свои подписи за отставку правительства Дениса Шмыгаля.

Обращение размещено на официальном сайте «Евросолидарности».

В «ЕС» считают, что нынешний Кабмин только усугубил кризис, оставшийся после правительства Алексея Гончарука.

«Отечественная промышленность падает рекордными темпами, растет безработица, дыра в бюджете уже достигла 300 млрд, с начала года не выполняется бюджет, откровенно уничтожается атомная энергетика, разрушается энергетическая независимость страны. Власть потеряла контроль над криминогенной обстановкой и безопасностью в государстве и не может его восстановить», - считают в «Европейской солидарности».

Также, по мнению фракции, правительство не сумело обеспечить ни надлежащей социальной защиты, ни средств индивидуальной защиты для медицинских работников в разгар эпидемии, несмотря на выделенные 65 млрд гривен в спецфонд для борьбы с COVID-19.

«Правительство не понимает, что завершение карантина не завершит экономического кризиса в Украине - потому что кризис вызван не коронавирусом, а некомпетентностью власти. Чтобы противодействовать приближению катастрофы, в Верховной Раде инициирована процедура отставки правительства», - отметили во фракции Порошенко.

«Европейская солидарность» сообщила, что собраны уже 70 из необходимых 150 подписей за отставку Кабмина и призвала фракции и депутатские группы подписать документ.

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