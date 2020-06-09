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Рада зарегистрировала законопроект Зеленского о референдуме

Он отмечен как неотложный. 

Рада зарегистрировала законопроект Зеленского о референдуме
Фото: nus.org.ua

Верховная Рада зарегистрировала законопроект "О народовластии через всеукраинских референдум". Об этом говорится на сайте парламента.

Инициатором проекта закона является президент Владимир Зеленский. Он определил законопроект как неотложный.

Согласно с данными на сайте Рады, 9 июня документ был направлен на рассмотрение руководству. 

Напомним, что принятие законопроекта о референдуме является вторым этапом земельной реформы. На референдум, по словам Зеленского, будут выносить вопрос продажи украинской сельскохозяйственной земли иностранцам. 

9 марта на сайте парламента был опубликован законопроект "О всеукраинском референдуме". Таким образом, его вынесли на общественное обсуждение, которое продлилось до 18 марта включительно. В тексте проекта говорится, что предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы об:

  • утверждении изменений в разделы I (Общие положения), III (Выборы. Референдум), XIII (Внесение изменений в Конституцию) Конституции
  • решении вопроса общегосударственного значения
  • утверждении закона о ратификации международного договора, предусматривающего изменение территории Украины
  • прекращении действия закона Украины или отдельных его положений.

При этом среди вопросов, не подлежащих референдуму, указаны, среди прочего, вопросы амнистии, налогов и бюджета.

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