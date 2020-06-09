Рада зарегистрировала законопроект Зеленского о референдуме

Верховная Рада зарегистрировала законопроект "О народовластии через всеукраинских референдум". Об этом говорится на сайте парламента.
Инициатором проекта закона является президент Владимир Зеленский. Он определил законопроект как неотложный.
Согласно с данными на сайте Рады, 9 июня документ был направлен на рассмотрение руководству.
Напомним, что принятие законопроекта о референдуме является вторым этапом земельной реформы. На референдум, по словам Зеленского, будут выносить вопрос продажи украинской сельскохозяйственной земли иностранцам.
9 марта на сайте парламента был опубликован законопроект "О всеукраинском референдуме". Таким образом, его вынесли на общественное обсуждение, которое продлилось до 18 марта включительно. В тексте проекта говорится, что предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы об:
- утверждении изменений в разделы I (Общие положения), III (Выборы. Референдум), XIII (Внесение изменений в Конституцию) Конституции
- решении вопроса общегосударственного значения
- утверждении закона о ратификации международного договора, предусматривающего изменение территории Украины
- прекращении действия закона Украины или отдельных его положений.
При этом среди вопросов, не подлежащих референдуму, указаны, среди прочего, вопросы амнистии, налогов и бюджета.