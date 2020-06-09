Рада зарегистрировала законопроект Зеленского о референдуме

Он отмечен как неотложный.

Верховная Рада зарегистрировала законопроект "О народовластии через всеукраинских референдум". Об этом говорится на сайте парламента.

Инициатором проекта закона является президент Владимир Зеленский. Он определил законопроект как неотложный.

Согласно с данными на сайте Рады, 9 июня документ был направлен на рассмотрение руководству.

Напомним, что принятие законопроекта о референдуме является вторым этапом земельной реформы. На референдум, по словам Зеленского, будут выносить вопрос продажи украинской сельскохозяйственной земли иностранцам.

9 марта на сайте парламента был опубликован законопроект "О всеукраинском референдуме". Таким образом, его вынесли на общественное обсуждение, которое продлилось до 18 марта включительно. В тексте проекта говорится, что предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы об:

утверждении изменений в разделы I (Общие положения), III (Выборы. Референдум), XIII (Внесение изменений в Конституцию) Конституции

решении вопроса общегосударственного значения

утверждении закона о ратификации международного договора, предусматривающего изменение территории Украины

прекращении действия закона Украины или отдельных его положений.

При этом среди вопросов, не подлежащих референдуму, указаны, среди прочего, вопросы амнистии, налогов и бюджета.