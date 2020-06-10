Народный депутат, бывший президент Петр Порошенко с адвокатами и группой депутатов пришел в офис генерального прокурора Ирины Венедиктовой, "чтобы сказать им в глаза, что они нарушают Конституцию и превращают Украину в авторитарный режим".

Об этом сообщила пресс-служба возглавляемой Порошенко партии "Европейская солидарность".

"Только что вы видели, что в ГБР абсолютно незаконно человек, который не представился, пыталась продемонстрировать попытку предъявить подозрение. По делу, которое генеральный прокурор Рябошапка назвал «юридическим трэшом», который связан с реализацией конституционных полномочий Президента о назначении заместителя главы Службы внешней разведки", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что предъявить подозрение действующему народному депутату может только генеральный прокурор.

"И мы, безусловно, будем защищать демократию в Украине. Я еще раз подчеркиваю, что ничего общего с верховенством права, с демократией, с защитой, с расследованием преступлений это не имеет. Это называется двойные стандарты, преследование позиции и вброс против лидера оппозиции", - уверен Порошенко.

"Этим занимался на нашей памяти Янукович. Я очень жалею, Владимир Александрович, что вы даете незаконные указания генеральному прокурору, «на 300% вашему человеку», выполнять преступные приказы. Я еще раз подчеркиваю - перезвоните Януковичу в Россию и спросите, чем он закончил. И своевременно остановитесь. Так будет лучше для вас, так будет лучше для Украины", - призвал Порошенко, заочно обращаясь к Зеленскому.

После длительного препирательства Венедиктова приняла Порошенко и его коллег по Верховной Раде.

Напомним, Офис генерального прокурора сообщил Порошенко о подозрении по ч.4 ст. 27 ч.4 ст.41 ч.4 ст.426-1 Уголовного кодекса. Санкция этой статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы.

Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания "явно преступного приказа" склонил председателя Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий.