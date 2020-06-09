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Зеленский: не могут быть мэры против президента, это сепаратизм

Мэры "настроены не против нас, а в первую очередь против Украины".

Зеленский: не могут быть мэры против президента, это сепаратизм
Фото: скрин

Президент Владимир Зеленский раскритиковал нелояльных мэров.

В интервью "Украинской правде" он высказал мнение, что такие мэры "настроены не против нас, а в первую очередь против Украины".

"Вчера у меня был разговор с Леонидом Макаровичем Кравчуком... Не могут мэры быть против президента, против вертикали власти. Это против государства. Это чистый сепаратизм, который они прикрывают децентрализацией", - сказал Зеленский.

Напомним, что в конце мая Зеленский вступил в заочную перепалку с мэром Черкасс. Президент назвал Анатолия Бондаренко "бандитом", а тот в ответ подал в суд.

В апреле к Зеленскому публично обращался мэр Днепра Борис Филатов, попросив отозвать "псов", которые штампуют пачками уголовные дела против местных властей.

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