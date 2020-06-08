МИД обязался стать полностью безбарьерным госорганом

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и основатель инициативы "Доступно.UA" Дмитрий Щебетюк в понедельник, 8 июня, подписали меморандум о сотрудничестве, который призван превратить МИД в первый полностью безбарьерный орган государственной власти.

Об этом говорится на сайте МИД.

"Благодаря сотрудничеству с инициативой "Доступно.UA" мы обеспечим доступ в министерство не только людей с инвалидностью, но и для представителей других маломобильных групп населения: лиц с маленькими детьми, пожилых людей, тех, кто получил временную травму", - пояснил министр Кулеба.

Организация Щебетюка проведет аудит зданий министерства и прилегающих к ним территорий на предмет их доступности маломобильным группам населения. По результатам аудита МИД получит рекомендации для повышения уровня безбарьерности, а также советы для внутренних инструкций для обеспечения беспрепятственного доступа в помещения министерства.

Министерство иностранных дел проведет переговоры и привлечет к сотрудничеству международных, национальных спонсоров, доноров с целью поиска и инвестирования ресурсов на внедрение рекомендаций в полном объеме, реализует их с соблюдением государственных строительных норм и принципов универсального дизайна.

Фото: Макс Требухов Здание МИД Украины

Воплощение меморандума станет важным вкладом в достижение Украиной целей "Партнерства Биарриц", к которому страна присоединилась в этом году.