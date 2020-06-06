Министерство громад и территорий обнародовало проекты будущих районов Украины (кроме Крыма).

Они обнародованы на сайте "Децентрализация", который является главным порталом реформы местного самоуправления и территориальной организации власти, которая началась в Украине в 2014 году.

Напомним, что сейчас в Украине 490 районов. При этом в некоторых из них проживает меньше 10 тысяч человек, а в некоторых - больше 150 тысяч.

Предложений по поводу будущих районов было несколько - как от экспертов, так и от облгосадминистраций. Все они в 2019-2020 году прошли широкое обсуждение. Областные государственные администрации предоставили свои предложения, исходя из "Методических рекомендаций о критериях формирования административно-территориальных единиц субрегионального (районного) уровня". Рекомендации определяют низшую границу численности населения в будущем районе - 150 тысяч жителей (хотя в предложениях есть и менее населенные районы). Этот критерий, в свою очередь, базируется на "Номенклатуре территориальных единиц NUTS-3" Европейского Союза.

Например, вместо 14 районов останется всего пять: Ивано-Франковский (490,7 тыс.), Калушский (286,5 тыс.), Коломыйский (278,2 тыс.), Косовский (117,8 тыс.), Надворнянский (200 тыс.).