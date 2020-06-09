Зеленский заявил, что хотел заболеть COVID-19, "чтобы людям было легче"

В итоге он решил, что "это перебор".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел заболеть COVID-19. По его словам, он не боится заболевания. Об этом он сообщил во время поездки в Хмельницкую область "Украинской правде".

"Хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Когда был у нас момент депрессии, мы собрались. Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали – это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу", - заявил он.

По мнению президента, это помогло бы украинцам понять, "что это не чума".

Однако, отметил президент, он решил, что это перебор.

"Это не сложно было сделать. Но меня, конечно, семья бы не простила. Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы", - добавил Зеленский.

Напомним, что во время визита в Хмельницкую область Владимир Зеленский вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком и главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко посетили кафе вопреки карантину.

Вместе с Зеленским за одним столиком находились как минимум еще пять человек, в том числе первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов, председатель Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет и мэр Хмельницкого Александр Симчишин.