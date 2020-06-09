Зеленский представил нового главу Службы внешней разведки

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во вторник, 9 июня, представил коллективу Службы внешней разведки Украины ее нового руководителя Валерия Кондратюка.

Об этом говорится на сайте главы государства.

"Отличная профессиональная подготовка, высокий уровень образования, значительный управленческий опыт, приобретенный за время работы на руководящих должностях в военной разведке, органах безопасности, на дипломатической службе и в других государственных органах, позволяют Валерию Витальевичу успешно выполнять весь спектр ответственных задач", - заявил Зеленский.

По словам Зеленского, под руководством Кондратюка СВР должна усилить защиту национальных интересов Украины в условиях гибридной агрессии со стороны РФ.

Фото: president.gov.ua

Президент также сообщил, что приоритетом разведки должно стать выявление потенциальных угроз и вызовов, помощь в возвращении оккупированных территорий, защита национальных экономических интересов, содействие оборонно-промышленному комплексу, противодействие враждебным информационным операциям и защита украинцев за рубежом.

"Жду от службы разведывательную информацию для выработки оптимальной переговорной позиции Украины как в Минске, так и во время заседания в нормандской формате. Вы должны приложить все усилия для сохранения международной поддержки Украины", - сказал Зеленский.

В свою очередь Кондратюк заверил, что приоритетами для него на посту главы СВР является укрепление агентурного аппарата, улучшение работы информационно-аналитических подразделений, развитие киберразведки, а также совершенствование материально-технической базы и социальной защиты работников службы и членов их семей.

Напомним, что в 2016-2019 был заместителем главы Администрации президента при Петре Порошенко.

В 2015-2016 годах Кондратюк возглавлял разведку Минобороны, а в 2014-2015 годах возглавлял департамент контрразведки СБУ.

Награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени за личный вклад в укрепление обороноспособности Украинского государства, мужество и самоотвагу, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Имеет медаль "За военную службу Украине".