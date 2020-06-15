В Украине с 15 июня возобновляются регулярные авиаперелеты с другими странами. Пресс-служба МВД сообщила, что возобновили работу все 15 пунктов пропуска для авиационного сообщения.

Из Борисполя на сегодня запланированы 15 рейсов, говорится на онлайн-табло аэропорта.

Два из них - в Минск (Belavia), один в Ахмадабад (Air India), четыре в Амстердам (МАУ, Delta Air Lines, KLM, Air France), по одному в Дубай (Flydubai) и Вильнюс. Рейс в Тель-Авив отменен.

На прилет ожидаются три рейса из Минска (Belavia, Etihad Airways), один из Дели (Air India), четыре из Амстердама (МАУ, Delta Air Lines. KLM, Air France), по одному из Дубая (Flydubai) и Остенде (МАУ).

Из аэропорта "Киев" отменены все рейсы на вылет, на прилет - все, кроме одного из Минска.

Напомним, что международное авиасообщение с Украиной было остановлено 17 марта. Выполнялись только спецрейсы. 27 мая министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что пассажирские авиаперелеты предварительно планируют возобновить с 15 июня.

В Евросоюзе приняли решение продлить запрет на ависообщение со странами, не входящими в ЕС, минимум до 1 июля.

Авиакомпания МАУ заявила, что планирует восстановить среднемагистральные рейсы в другие страны с 15 июня, а дальнемагистральные - с апреля 2021 года. Однако позднее в МАУ сообщили о своем решении закрыть продажи билетов на все рейсы до 1 августа.

Внутренние рейсы по Украине восстановили с 5 июня.