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В ДТП на столичном Академгородке патрульную полицейскую зажало между машинами

Она госпитализирована с переломами обеих ног.

Во время оформления ДТП на Академгородке в Киеве водитель Хюндай на всей скорости въехал в автомобили. В результате патрульную полицейскую зажало между автомобилями Ниссан и патрульным Митсубиши Аутлендер.

Женщина с множественными переломами и травмами госпитализирована, сообщают паблики dtp.kiev.ua и Киев Оперативный.

В патрульной полиции Киева сообщили, что сегодня, около 15:00 на проспекте Палладина во время патрулирования было обнаружено ДТП с пропавшими: между автомобилем Nissan и неизвестным авто, которое поехало с места.

Экипаж командира роты остановился для установки деталей и оформления ДТП.

"Во время проведения предварительных действий, полицейская находилась между служебным автомобилем Mitsubishi Outlander и Nissan. В это время водитель автомобиля Hyundai Santa Fe, не убедившись в безопасности движения, допустил столкновение с Nissan, который от удара совершил наезд на инспектора патрульной полиции. Патрульную срочно госпитализировали в больницу с открытым переломом правой голени, закрытым перелом левой голени, травмой живота и ЗЧМТ", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все детали и обстоятельства ДТП.

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