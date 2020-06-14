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В ОРДЛО пропала украинская мобильная связь

Произошла авария на линии Vodafone.

В ОРДЛО пропала украинская мобильная связь
Фото: itc.ua

С 14 июня оккупированные районы Донецкой области остались без украинской мобильной связи. Об этом сообщили на горячей линии оператора Vodafone Ukraine, передает РБК-Украина.

Связь в этих районах не работает из-за аварии на линии. Ремонтные работы уже проводятся, однако сроков решения проблемы пока не называют. 

В то же время, оккупационные "власти" утром в воскресенье заявили об отсутствии связи Vodafone в результате повреждения на телекоммуникационной сети. Отмечалось, что в причинах разбираются специалисты оператора.

Накануне украинские СМИ сообщили, что в оккупированных районах Луганской области украинской мобильной связи нет уже неделю. Предполагается, что боевики обесточили оборудование Vodafone.

Напомним, "Vodafone-Украина" - единственный украинский мобильный оператор, который работал на оккупированных территориях. 

В "ДНР" и "ЛНР" создали два нелегальных оператора "Феникс" и "Лугаком". Они работают на технике украинских сетей, которые покинули оккупированную территорию Донбасса.

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