На Банковой отчитались о развертывании 4G в Украине

В мае к 4G было подключено 1,2 тыс. населенных пунктов.

В мае к сетям 4G в Украине было подключено 1 тыс. 188 пунктов. Из них 723 получили 4G-связь впервые, а в других появилась альтернатива в выборе услуг 4G от разных операторов.

Об этом информирует пресс-служба президента.

"Жизнь изменилась, она больше перешла в онлайн. Поэтому я хотел бы, чтобы мы ускорили темпы качественного покрытия нашей страны. Технологически это, конечно, сложно, но нам нужно научиться реагировать на новые вызовы, чтобы защитить страну от новых потрясений. Страну надо соединить не только дорожной инфраструктурой, но и виртуальной", - цитирует президента Владимира Зеленского его пресс-служба.

Согласно сообщению, всего по состоянию на май 2020 года связь 4G имеется в 16 205 населенных пунктах. Это 57% от их общего количества.

По словам вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова, сейчас базовые станции операторов работают в основном в диапазоне 1800 МГц. Уже в июле они начнут развертывание сетей 4G в диапазоне 900 МГц.

"Это позволит покрывать одной базовой станцией большую территорию. Итак, ждем еще более быстрые темпы развития сетей 4G", - сказал министр.

Напомним, в начале мая президент Зеленский попросил операторов ускорить расширение покрытия 4G.

В марте 2020 года мобильные операторы компании "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell получили лицензии на радиочастотный ресурс в диапазоне 800-900 МГц.

Базовые станции диапазона 900 МГц имеют большую дальность действия по сравнению с диапазонами 1800 МГц и 2600 МГц, что позволяет охватить связью 4G большую территорию.