Зеленский попросил операторов ускорить расширение покрытия 4G

"Наверное, это сложно сделать, но такие инфекции и такие вызовы – они не ждут".

Президент Владимир Зеленский и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в четверг встретились с представителями крупнейших операторов связи. Как сообщает пресс-служба президента, речь шла об обеспечении связью маленьких городков, пассажирских поездов "Укрзализныци" и дорог.

"Сейчас в Украине 5 тысяч 800 маленьких городков, где нет связи. Я сам вижу это, когда езжу в эти городки. И не секрет, что на отдельных дорогах у людей по полчаса нет вообще никакой связи. Нужно менять это, и менять как можно скорее", - заявил Зеленский.

Он напомнил, что в июле 2019 года подписал указ об улучшении мобильного интернета, и попросил ускорить его выполнение.

"Очень радует статистика за апрель – впервые мобильный широкополосный доступ к Интернету появился в 870 населенных пунктах, в которых проживает 390 тысяч человек, а дополнительный оператор появился еще в 550 пунктах. Это возможно! Давайте двигаться быстрыми темпами и в дальнейшем", – отметил глава государства.

"Жизнь изменилась, она больше перешла в онлайн: мы многое – и лекарства, и продукты питания – заказываем по Интернету. Поэтому я хотел бы, чтобы мы ускорили темпы качественного покрытия нашей страны. Я понимаю, что технологически, наверное, это сложно сделать, но вы видите, что такие инфекции и такие вызовы – они не ждут наших с вами планов. Страну надо соединить не только дорожной инфраструктурой, но и виртуальной", – заявил президент.

Напомним, что в марте 2020 года иобильные операторы компании "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell получили лицензии на радиочастотный ресурс в диапазоне 800-900 МГц.

Базовые станции диапазона 900 МГц имеют большую дальность действия по сравнению с диапазонами 1800 МГц и 2600 МГц, что позволяет охватить связью 4G большую территорию.