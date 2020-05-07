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Мы должны достичь компромисса в установлении справедливых тарифов на грузоперевозки, - Криклий

Главная идея - позволить предоставлять перевозчикам при повышении тарифов прогрессивную ставку скидок.

Мы должны достичь компромисса в установлении справедливых тарифов на грузоперевозки, - Криклий
Фото: mtu.gov.ua

Совместными шагами при активном участии бизнеса и всех заинтересованных сторон Украина должна найти приемлемую модель в установлении справедливой тарификации на грузоперевозки. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью "БизнесЦензор".

«Думаю, что мы найдем приемлемую модель. Только компаниям нужно не злиться и не пытаться с помощью медиа нас атаковать. А приходить, садиться и разговаривать. Ведь именно в интересах крупнейших грузоотправителей и перевозчиков, чтобы Укрзализныця работала эффективно и стабильно», - подчеркнул глава министерства.

Он пояснил, что изменение в тарификации на грузоперевозки не произойдет немедленно. Главная идея, которая сейчас предлагается - это позволить предоставлять перевозчикам при повышении тарифов прогрессивную ставку скидок. Она будет зависеть от объемов перевозимых грузов и сроков предзаказа перевозок. «Таким образом, в УЗ появится ликвидность, которой она сможет правильно распоряжаться, чтобы эффективно работать. А для грузоотправителя, если и будет предусматриваться увеличение, то оно будет совсем символическим. Ранее же повышение тарифов происходило примитивно. Например, сейчас тариф - полтора, а станет два. Все», - добавил Владислав Криклий.

Вместе с тем, министерство уже инициировало создание отдельного независимого регулятора, который бы занимался установкой вышеуказанных тарифов. «Соответствующий законопроект мы вносили в Верховную Раду. В связи с регламентом нам вернули и сейчас мы его перевносим», - подытожил Владислав Криклий.

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