В ближайшие годы в мире усилится симбиоз высоких технологий и медицины, – Шимкив

Пандемия COVID-19 дала толчок для усиления роли IT-технологий в системе здравоохранения всех стран. И в последующие годы развитие высоких технологий в медицине будет ускоряться. Такой прогноз ходе онлайн-интервью в рамках спецпроекта " Инсайты " Киевского международного экономического форума дал председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив, пишет "Интерфакс-Украина".

По его мнению, в первую очередь будет увеличиваться количество in silico – исследований, то есть компьютерного моделирования биологических экспериментов, которые будут предшествовать исследованиям in vitro (биологические эксперименты в пробирке) и in vivo (в живом организме).

«Благодаря исследованиям in silico можно будет смоделировать поведение вируса и реакцию организма на него. Это существенно сократит сроки разработок, которые проводятся перед исследованиями in vitro и in vivo. Это значительно ускорит поиск сложных молекул, ответственных решений для сложных или редких заболеваний», - отметил Шимкив.

Еще одно направление, которое, по мнению главы совета директоров Darnitsa Group будет динамично развиваться – искусственный интеллект и сбор большого количества данных.

«Это позволит намного быстрее и четче прогнозировать подходы к лечению. Таким образом можно будет моделировать вероятность подходов, используя статистику по молекулярным, клиническим исследованиям, и так далее. Большой объем данных даст возможность врачу найти решение или предложить направление лечения намного быстрее», - добавил он.

Третьим направлением, которое по мнению Шимкива также будет в дальнейшем совершенствоваться - это технологии секвенирования ДНК и РНК, что позволит более детальнее изучать этиологию и патогенез различных заболеваний.

«Скорость выявления вируса, к примеру, с помощью цифровых технологий, будет значительно быстрее, чем это происходит сейчас, при обычном тестировании. Также благодаря совершенствованию технологий секвенирования можно будет детально изучить ДНК микробиома – совокупности микробов, населяющих организм человека», - добавил он.

Кроме того, по словам Шимкива, в ближайшие годы во всем мире будет значительно увеличена роль телемедецины. Но при этом первоочередную диагностику будет проводить автоматический бот или система, в которую загружены соответствующие медицинские протоколы. Соответственно, человек должен будет ответить на несколько вопросов, и далее будет происходить фактически маршрутизация больного к определенному специалисту.

Также в будущем, по мнению председателя совета директоров Darnitsa Group, наметится серьезное развитие роботизации в медицине, а также микротехники для выявления и диагностирования в организме человека различных болезней.

Украинские компании, по словам Шимкива, активно работают в направлении развития IT-индустрии и медицины.

«Дарница» активно инвестирует в исследования и разработку новых препаратов, которые будут интересны и потребителям, и врачам через 3-4 года. Кроме того, мы занимаемся вопросами генетики, а именно, вопросом повышения уровня диагностики и прогнозирования потенциальных болезней человека, учитывая его генетическую основу», - добавил председатель совета директоров Darnitsa Group.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Продуктовый портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. Стратегические направления развития портфеля – кардиология, неврология и решения проблем боли. Бенефициары компании - семья Загорий.