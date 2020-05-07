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НБУ договорился с ЕБРР о валютном свопе на $500 млн

Европейский банк собирается кредитовать в гривне.

НБУ договорился с ЕБРР о валютном свопе на $500 млн
Фото: vopros.ua

Национальный банк Украины договорился с Европейским банком реконструкции и развития о валютном свопе на сумму до 500 млн долларов.

Как сообщает пресс-служба украинского регулятора, своп-операции открывают ЕБРР доступ к гривневому ресурсу, который может быть использован для кредитования украинских предприятий, пострадавших от пандемии и карантинных ограничений. Деньги будут направлены на поддержку ликвидности, пополнение оборотных средств и торговое финансирование таких компаний без валютных рисков.

Доллары, полученные в результате таких операций, пойдут в международные резервы Украины.

Договор с ЕБРР подписан на два года с возможностью продления. Минимальная сумма одного транша - 25 млн долларов, а минимальный срок - три месяца с возможностью ролловера.

Первая операция своп состоится в течение следующих нескольких недель.

Валютный своп - валютная операция по договору, условия которого предусматривают покупку (продажу, обмен) иностранной валюты с обратной ее продажей (покупкой, обменом) на определенную дату в будущем с фиксацией условий этих операций (курсов, объемов, дат валютирования т.д.) при заключении договора.

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