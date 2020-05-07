Трансляция презентации результатов исследования "Возможны ли положительные изменения в условиях карантина и кризиса"

На Youtube-канале LBTV идет трансляция онлайн-круглого стола "Реформы в Украине. Возможны ли положительные изменения в условиях экономического кризиса и карантина?", в рамках которого будут представлены результаты социологического исследования «Реформы в Украине: изменения к лучшему или имитация прогресса», проведенного Институтом Горшенина и Представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Украине.
Вопросы к обсуждению:
- Как украинцы оценивают ход реформ в Украине? Кого считают двигателем реформ, кто должен отвечать за их результат?
- Какие реформы следует продолжать, а какие не стоит?
- С какими последствиями украинских реформ граждане уже столкнулись?
- Готовы ли украинцы терпеть материальные трудности ради успеха реформ?
- Влияние пандемии коронавируса на ход реформ в Украине.
В круглом столе принимают участие:
• Марсель Рьотиг, директор Представительства Фонда им. Фридриха Эберта в Украине;
• Светлана Балюк, руководитель департамента исследований Института Горшенина;
• Мария Коваль-Гончар, проектный координатор представительства Фонда им. Фридриха Эберта в Украине;
• Роксолана Пидласа, народный депутат Украины (фракция «Слуга народа»), заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам экономического развития;
• Евгений Глибовицкий, стратег, член Несторовской и Унивской экспертных групп.
Модератор: Наталья Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.
В чате прямой трансляции на Youtube есть возможность задать вопросы участникам.
Упоминание в новостях об организаторах дискуссии - Институт Горшенина и Представительстве Фонда им. Фридриха Эберта - обязательно.