ГБР открыло дело из-за ограничения атомной генерации

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в связи с ограничением атомной генерации в пользу более дорогой "зеленой" электроэнергии.

Об этом говорится на сайте ГБР.

"Должностные лица Министерства [энергетики и защиты окружающей среды] утвердили обновленный прогнозный баланс электроэнергии объединенной энергетической системы Украины на 2020 год. Им предусмотрен вывод предприятия государственного сектора экономики атомной отрасли в резерв и работу на пониженной мощности энергоблоков. Вместо этого увеличен объем закупки электроэнергии у частных компаний", - сказано в сообщении.

Статью Уголовного кодекса, по которой открыто производство, ГБР не указало.

Напомним, в конце апреля 2020 года стало известно о том, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды подготовило обновленный баланс производства и потребления электроэнергии на 2020 год, согласно которому атомные электростанции сократят производство в этом году (по сравнению с предыдущим балансом) на 8,6% до 73,7 млрд кВт-ч, тепловые электростанции - на 7,8% до 38,9 млрд кВт-ч, гидроэлектростанции - на 4,8% до 4,85 млрд кВт-ч, а производство электроэнергии на теплоэлектроцентралях сохранится на уровне 11,1 млрд кВт-ч.

В то же время производство электроэнергии из возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ) вырастет на 10,7% по сравнению с предыдущим балансом - до 11,4 млрд кВт-ч.