Регулятор предостерег от инвестирования в B2B Jewelry

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предостерег украинцев от инвестирования в потенциально мошеннический проект B2B Jewelry.

На сайте комиссии говорится, что информацию о B2B Jewelry передали в правоохранительные органы.

B2B Jewelry предлагает купить ювелирные изделия и подарочные сертификаты со сверхвысокими процентами инвестиционной прибыли. При этом на подарочном отсутствуют какие-либо реквизиты лица, ее выдавшего, говорится в сообщении НКЦБФР.

Комиссия считает, что в таких действиях проекта B2B Jewelery есть грубое нарушение требований действующего законодательства Украины.

Подарочные сертификаты B2B Jewelry имеют признаки долговых ценных бумаг, поскольку удостоверяют внесение их первыми владельцами средств, определяют отношения займа между владельцем такого сертификата и его эмитентом в лице B2B Jewelry, и могут служить подтверждением обязательства эмитента вернуть владельцу сертификата его номинальную стоимость в предусмотренный сертификатом срок и выплатить заранее определенный в нем инвестиционный доход.

Но деятельность по привлечению средств населения и выплату процентов прибыли в соответствии с законодательством могут осуществлять исключительно банки и финкомпании, которые имеют соответствующие лицензии.

После введения карантинных ограничений, согласно информации из общедоступных источников, проект B2B Jewelry остановил выплаты по реализованным подарочным сертификатам и начал предлагать инвестировать средства в цифровые активы - "токены B2BT", которые, по мнению НКЦБФР несут те же угрозы потери средств инвесторами, как и сомнительные подарочные сертификаты проекта.

Напомним, что организатором пирамиды B2B Jewelry является владелец ювелирного завода "Шарм" Николай Гонта.