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Зеленський про можливість припинення допомоги від США: працюємо, щоб сюрпризів не було

Україна розраховує на продовження американської підтримки. Однак президент працює над будь-яким викликами, щоб у армії не було несподіванок. 

Зеленський про можливість припинення допомоги від США: працюємо, щоб сюрпризів не було
Фото: скрінншот

І Україна, і Європа вважають США стратегічним партнером. Є домовленості серед європейських колег, але які – афішувати не будуть, сказав український президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами під час поїздки до Великої Британії.

У наступні тижні кількість зустрічей на високому рівні буде ще більшою, і завдяки цьому буде план подальших дій, сказав президент. Також буде зрозуміліше бачення того, якими будуть гарантії безпеки України.

"Початок дуже сильний. Ми бачимо поки що теоретичну підтримку контингенту, бачимо сильну кількість країн – поки що неготовий говорити про всі країни. Прийде час, вони самі про себе скажуть", – сказав Зеленський.

Стосовно можливості припинення допомоги від США президент сказав, що зупинка підтримки буде невигідною усім. Нова допомога в Конгресі поки що не розглядалася, тож дискутувати про це складно, сказав він. Нинішні постачання зброї – це ті, які були ухвалені Конгресом раніше. Україна хоче розраховувати на нов допомогу і продовжувати діалог.

"Дуже сильно Україна піднялася у внутрішньому виробництві. Зараз ми бачимо збільшення виробництва на територіїЄвропи – я говорю про континент, не тільки країни Євросоюзу. І це важливий сигнал підтримки", – сказав він. 

Президент наголосив, що припинення допомоги Україні означатиме допомогу винятково Путіну. Однак Зеленський і його команда готуються до будь-якого розвитку подій, щоб у армії не було сюрпризів. 

За словами президента, Україна добре підготовлена на непередбачувані випадки. 

За даними газети New York Times, адміністрація Трампа обговорить можливість припинення допомоги Україні. Раніше Дональд Трамп казав, що допомога Україні може тривати, поки з Росією не укладуть угоду про мир. Після цього в Овальному кабінеті він та віцепрезидент Джей Ді Венс звинуватили Зеленського в "невдячності" і неготовності до миру. Вони обурилися тим, що президент України наголошував на важливості гарантій безпеки для держави перед тим, як укладати угоду. 

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