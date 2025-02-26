Трамп сказав, що допомога Україні може тривати, поки не досягнуть угоди з Росією

Конкретики він не надав, але сказав, що Штати хочуть отримати свої кошти назад.

Допомога Україні від США може продовжуватися і надалі, допоки з Росією не досягнуть угоди, сказав американський президент Дональд Трамп на брифінгу 25 лютого. Він сказав, що угода з росіянами потрібна, інакше Україні допомагатимуть і надалі.

На запитання про те, чи триватиме військова допомога зараз, Трамп сказав, що "люди це робитимуть" і уточнив, що відповідальними за це мають бути європейці. Журналістка уточнила, чи будуть США постачати ППО, і президент сказав, що "просто зараз ми не постачаємо нічого".

США хочуть отримати гроші своїх громадян назад, і Трамп розраховує на "швидкий розрахунок". Також він сказав, що хотів би підписати угоду про корисні копалини не лише з Україною, а і з Росією.

Він вважає таку угоду хорошою, зокрема і для росіян.

На брифінгу Трамп знову повторив твердження, що США віддали на війну в Україні 350 млрд доларів, хоча раніше український президент казав, що насправді держава отримала від американців $100 млрд. Він також повторив, що Європа надавала кошти як позику, хоча це вже спростовував президент Франції.

"Ми надали їм 300 чи 350 млрд, ніхто насправді не знає. Тож що ми робимо, то це кажемо: дивіться, ми хочемо бути певними, що отримаємо кошти назад. Ми допомагаємо країні з дуже-дуже великою проблемою, проблемою, яка ніколи не мала б статися. Але сталася, тож американські платники податків повинні отримати свої гроші назад", – сказав американський президент.