Клінічний стан Папи Франциска залишається критичним, але стабільним

Після ранкового прийняття Євхаристії понтифік відновив свою трудову діяльність.

Папа Франциск очолює традиційне благословення на Різдво Urbi et Orbi з центрального балкону площі Святого Петра у Ватикані, 25 г

Папа Римський Франциск продовжує перебувати у лікарні, прогноз залишається стриманим.

Про це повідомляє Vatican News.

“Клінічний стан Святішого Отця залишається критичним, але стабільним. Жодних гострих респіраторних епізодів не було, а параметри гемодинаміки залишаються стабільними. Увечері йому зробили планову комп'ютерну томографію для рентгенологічного контролю двосторонньої пневмонії”, - повідомила пресслужба Ватикану.

Також у Ватикані уточнили, що вранці, після прийняття Євхаристії, Папа Римський відновив свою трудову діяльність.