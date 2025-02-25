Клінічний стан Папи Франциска залишається критичним, але стабільним

Папа Римський Франциск продовжує перебувати у лікарні, прогноз залишається стриманим.
Про це повідомляє Vatican News.
“Клінічний стан Святішого Отця залишається критичним, але стабільним. Жодних гострих респіраторних епізодів не було, а параметри гемодинаміки залишаються стабільними. Увечері йому зробили планову комп'ютерну томографію для рентгенологічного контролю двосторонньої пневмонії”, - повідомила пресслужба Ватикану.
Також у Ватикані уточнили, що вранці, після прийняття Євхаристії, Папа Римський відновив свою трудову діяльність.
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На початку тижня віряни були схвильовані повідомленням про те, що у Франциска "складна клінічна ситуація".
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88-річний Папа хворий на запалення обох легенів, його стан потребує подальшого медикаментозного лікування.
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У Ватикані припускають, що понтифік може висловити бажання зректися престолу – хоча сам Франциск раніше виключав такий розвиток подій.