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Клінічний стан Папи Франциска залишається критичним, але стабільним

Після ранкового прийняття Євхаристії понтифік відновив свою трудову діяльність.

Клінічний стан Папи Франциска залишається критичним, але стабільним
Папа Франциск очолює традиційне благословення на Різдво Urbi et Orbi з центрального балкону площі Святого Петра у Ватикані, 25 г
Фото: EPA/UPG

Папа Римський Франциск продовжує перебувати у лікарні, прогноз залишається стриманим.

Про це повідомляє Vatican News.

“Клінічний стан Святішого Отця залишається критичним, але стабільним. Жодних гострих респіраторних епізодів не було, а параметри гемодинаміки залишаються стабільними. Увечері йому зробили планову комп'ютерну томографію для рентгенологічного контролю двосторонньої пневмонії”, - повідомила пресслужба Ватикану. 

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Також у Ватикані уточнили, що вранці, після прийняття Євхаристії, Папа Римський відновив свою трудову діяльність.

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