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У Starlink заявили, що "повністю віддані" наданню послуг Україні

Чутки про нібито можливе відключення в компанії назвали "категорично неправдивими".

У Starlink заявили, що "повністю віддані" наданню послуг Україні
Starlink
Фото: Медіацентр Україна

Проєкт американської компанії SpaceX – Starlink – заявив, що "повністю відданий" наданню послуг Україні.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на повідомлення проєкту.

"Будь-які чутки про протилежне є категорично неправдивими", - зазначили в компанії.

Днями агенція Reuters повідомила, що американські переговорники, які тиснуть на Київ щодо доступу до критично важливих корисних копалин України, порушили ймовірність обмеження доступу країни до системи супутникового Інтернету Starlink Ілона Маска.

Продовження доступу України до компанії Starlink було обговорено під час зустрічей офіційних осіб США та України. Це питання знову було порушено 20 лютого під час зустрічі спеціального представника США з питань України Кіта Келлога та президента Володимира Зеленського. За даними джерела агенції, під час зустрічі Україні повідомили, що їй "загрожує неминуче припинення послуги", якщо вона не досягне угоди щодо копалин.

Очільник SpaceX Ілон Маск заперечив цю інформацію і звинуватив Reuters у брехні.

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