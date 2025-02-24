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ЄС не вимагатиме від України природних ресурсів в обмін на допомогу, — Кошта

Євросоюз надає допомогу українцям, а також заради безпеки Євпропи.

ЄС не вимагатиме від України природних ресурсів в обмін на допомогу, — Кошта
Антоніу Кошта
Фото: EPA/UPG

Країни Європейського союзу не вимагатимуть від України природних ресурсів в обмін на допомогу.

Про це в інтерв’ю Суспільному сказав голова Європейської Ради Антоніу Кошта.

"Протягом останніх трьох років, Європейський Союз був великим донором для підтримки України, і ми робимо це для України, для українців, а також для європейської безпеки, і ми не повертаємо собі нічого з природних ресурсів в Україні", — наголосив Кошта.

Також глава Євроради прокоментував угоду України та США щодо рідкісноземельних металів, відзначивши, що Україна є суверенною країною, яка має "суверенне право управляти своєю територією і вести переговори на міжнародному рівні".

  • Україна та США завершують переговори щодо угоди про рідкісноземельні метали. Очікується, що невдовзі буде підписано документ. 
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