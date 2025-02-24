Британія оголосила найбільший пакет санкцій проти Росії

Під британські санкції потрапили 40 суден "тіньового флоту" РФ, один з найбагатших людей Росії Роман Троценко та киргизький ВАТ "Керемет Банк".

24 лютого уряд Великої Британії оголосив найбільший пакет санкцій проти Росії з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Під санкції потрапили російські виробники і постачальники верстатів, електроніки та товарів подвійного призначення для військових РФ.

Про це йдеться у релізі на сайті уряду Британії.

"Найбільший пакет санкцій з початку повномасштабного вторгнення Росії підкреслюють прихильність України з боку Великої Британії. Кожен перерваний ланцюжок військового постачання, кожен заблокований рубль і кожний викритий помічник агресії Путіна є кроком до справедливого та тривалого миру, а також до безпеки та процвітання у Великій Британії. Тривалого миру можна досягти лише через силу. Тому ми зосереджені на тому, щоб поставити Україну в найсильнішу позицію. Сьогодні, коли світ відзначає похмуру віху повномасштабного вторгнення Путіна, що триває четвертий рік, ми не можемо і не будемо відвертатися від України, яка бореться за нашу спільну безпеку", — заявляє міністр закордонних справ Британії Девід Леммі.

Зазначається, що обмеження будуть спрямовані проти коштів, які йдуть у військову скарбничку очільника Кремля Володимира Путіна, а також проти російської військової машини, структур у третіх країнах, які її підтримують, і крихких мереж постачання, на які вона покладається.

Під санкції потрапили виробники та постачальники верстатів, електроніки та товарів подвійного призначення для російських військових, в тому числі мікропроцесорів, що використовуються в системах озброєння. Вони базуються в низці третіх країн, включно із країнами Центральної Азії, Туреччиною, Таїландом, Індією та Китаєм, який є найбільшим постачальником критично важливих товарів для російських військових.

Також під обмеження потрапили міністр оборони Північної Кореї Но Кван Чоль та інші північнокорейські генерали й високопосадовці, причетні до відправки понад 11 000 військових КНДР до Росії.

Крім того, уряд наклав санкції на 13 російських фізичних і юридичних осіб, включаючи ТОВ «Грант-Трейд», його власника Марата Мустафаєва та його сестру Дінару Мустафаєву. Вони використовували компанію для постачання передових європейських технологій до Росії для підтримки її незаконної війни проти України.

Вперше Британія націлилася на іноземні фінансові установи, які підтримують російську військову машину, зокрема туди ввійшов киргизький ВАТ "Керемет Банк", що базується в Киргизстані, підриваючи використання Росією міжнародної фінансової системи для підтримки її воєнних зусиль.

Нові санкції створять подальший тиск на енергетичні доходи Путіна, найважливіше джерело фінансування російського вторгнення.

Під санкції також потрапили 40 кораблів "тіньового флоту" РФ, які перевозять російську нафту. Лише за останні шість місяців ці судна перевезли російської нафти та нафтопродуктів на суму понад 5 мільярдів доларів. Завдяки специфікаціям загальна кількість нафтових танкерів, які потрапили під санкції, досягла 133 одиниць – це найбільший показник серед інших країн Європи.

Британія також ввела обмеження щодо 14 "нових клептократів", деякі з яких очолюють стратегічні сектори російської економіки. Серед них – Роман Троценко, один з найбагатших людей Росії зі статками у 2,2 млрд фунтів стерлінгів.

"Після трьох років повномасштабного вторгнення українці продовжують мужньо захищати свою країну. Вони показали, що за належної підтримки можуть захиститися від російської агресії. Сьогоднішня дія зміцнить позицію України в критичний час у її боротьбі за нашу спільну безпеку", — наголошують у британському уряді.