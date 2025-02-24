ГУР: російські спецслужби ліквідували колаборанта Подсудевського в окупованому Приморську

Співробітники ФСБ влаштували вибух у кабінеті так званого керівника незаконної загарбницької установи "Многофункциональный центр "Мои документи" Романа Подсудевського в тимчасово захопленому місті Приморськ Запорізької області.

Про це інформує ГУР МО.

Роман Подсудевський є державним зрадником, колаборантом, колишнім високопосадовцем Прикордонної служби України. У 2015 році він утік до тимчасово окупованого Криму, де протягом деякого часу прислужував так званому "главі Криму" Сергію Аксьонову на прізвисько "Гоблін" та почав співпрацю із чекістами з "Управления ФСБ по республике Крым".

За даними української розвідки, між згаданим управлінням ФСБ та іншим кланом цієї ж спецслужби триває внутрішня ворожнеча за грошові потоки на тимчасово захоплених територіях Запорізької області.

"Вибух у кабінеті подсудєвского в окупованому Приморську організували фсб-шники з москви, і це стало ще одним проявом гризні між чекістами за дерибан. У такий спосіб фсб-шники з луб’янки надіслали сигнал колаборанту подсудєвскому та його покровителям про необхідність урізати апетити і бути поступливішими “старшому брату”", — зазначають у розвідці.

Встановлено, що про інцидент із вибухом уже дізналися "вищі вожді" ФСБ. Нині чекісти проводять перевірки всередині спецслужби.