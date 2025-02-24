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​Кличко: є попередні домовленості частково зняти обмеження руху Південним мостом у Києві

Тривають консультації, після чого буде потрібне також рішення Ради оборони міста.

​Кличко: є попередні домовленості частково зняти обмеження руху Південним мостом у Києві
Південний міст
Фото: Південний міст у Facebook

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що після консультацій з військовими, є попередні домовленості частково зняти обмеження руху Південним мостом, а саме – дозволити рух транспорту з лівого берега на правий.

Про це він повідомив у Telegram.

"Після консультацій з військовими, є можливість частково зняти обмеження. А саме – дозволити рух транспорту з лівого на правий берег. Рух з правого берега поки що залишиться без змін. Такі попередні домовленості", - написав Кличко.

Він зазначив, що ще потрібні додаткові рішення військових, з якими тривають консультації. А після цього буде потрібне також рішення Ради оборони міста.

Раніше голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що наразі потреби закриття Південного мосту, яка була раніше - немає. Він також пообіцяв винести це питання на розгляд Ради оборони Києва. 

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