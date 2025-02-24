Росіяни атакували цивільне авто у Херсоні, є потерпілі

У Херсоні російські війська атакували з безпілотника цивільну автівку.
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
Через удар ворожого дрона 49-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення голови, грудної клітини та плеча.
Потерпілий зараз у лікарні. Його стан оцінюють як легкий.
Також травмовано 47-річного херсонця. У нього вибухова травма, контузія, уламкові поранення голови та рук.
Постраждалий перебуває під наглядом медиків. Його стан – середньої тяжкості.
- У ніч на 24 лютого росіяни атакували Дніпровський район Херсона. Загинув чоловік, ще один отримав травми.