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Росіяни атакували цивільне авто у Херсоні, є потерпілі

Двох чоловіків госпіталізували.

Росіяни атакували цивільне авто у Херсоні, є потерпілі
Фото: З відкритих джерел

У Херсоні російські війська атакували з безпілотника цивільну автівку. 

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Через удар ворожого дрона 49-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення голови, грудної клітини та плеча.

Потерпілий зараз у лікарні. Його стан оцінюють як легкий.

Також травмовано 47-річного херсонця. У нього вибухова травма, контузія, уламкові поранення голови та рук. 

Постраждалий перебуває під наглядом медиків. Його стан – середньої тяжкості.

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