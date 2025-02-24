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​СБУ викрила двох кліриків УПЦ МП, які вихваляли Путіна і висловлювали антисемітські заяви

Вони поширювали ворожу пропаганду під час спілкування з прихожанами, а також через свої акаунти в соцмережах.

​СБУ викрила двох кліриків УПЦ МП, які вихваляли Путіна і висловлювали антисемітські заяви
Фото: СБУ

Служба безпеки задокументувала антиукраїнську діяльність двох кліриків УПЦ МП, які очолюють храми у Житомирській та Вінницькій областях. Вони публічно вихваляли Владіміра Путіна, закликали до захоплення України та поширювали антисемітські висловлювання.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Обидва фігуранти поширювали ворожу пропаганду під час спілкування з прихожанами, а також через свої акаунти в соцмережах.

Так, підозру отримав протоієрей однієї з церков на Житомирщині, який висловлювався на підтримку політики Кремля. Задокументовано, що у своїх дописах цей клірик принижував честь і гідність представників єврейського народу.

Ще одним фігурантом виявився ієромонах одного з храмів на Вінниччині, який агітував до захоплення Києва та інших регіонів України. Про це він неодноразово писав у своїх коментарях під прокремлівськими дописами в месенджерах.

Експертиза підтвердила факти злочинних дій фігурантів, спрямованих на розхитування суспільно-політичної обстановки всередині України на користь Росії. 

Під час обшуків у кліриків вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами їхньої незаконної діяльності.

Наразі обом повідомили обом клірикам про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу: чч. 1, 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань); чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

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