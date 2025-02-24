​Україна готова до обміну полоненими у форматі "всіх на всіх", це може стати сигналом про мир - Зеленський

Президент наголосив, що завершення війни має починатися з кроків, "що відновлюють довіру до самої ситуації, бо довіри до Росії немає".

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до обміну всіх на всіх полонених, і Росія має відпустити українців, які знаходяться у полоні не лише з 2022 року, а й з 2014-го.

Про це президент заявив під час відкриття пленарного засідання "Підтримуй Україну".

Зеленський наголосив, що завершення війни має починатися з кроків, "що відновлюють довіру до самої ситуації, бо довіри до Росії немає".

"І зараз таким кроком може стати звільнення полонених тисяч, саме тисяч людей, які утримуються в Росії. І частина з них не тільки з 22-го року, а значно раніше, ще з 14-го року Росія повинна відпустити українців. Україна готова до обміну всіх на всіх, і це справедливий варіант", - сказав Зеленський.

Щодо перемовин, він зазначив, що Україна має бути за столом перемовин разом із Європою.

"Стратегічною мішенню Росії є саме Європа, європейський спосіб життя, а отже її безпека та доля Європи не може визначатися без Європи... Україна, Європа разом з Америкою ми маємо бути за столом перемовин навпроти Росії, щоб необхідність миру не була знову заговорена обіцянками про нормалізацію, перезагрузку чи замирення", - сказав Зеленський.