Росіяни вдарили КАБом по Цупівці на Харківщині, поранені люди

Сьогодні, 24 лютого, близько 10:15 російські окупанти вдарили КАБом по селу Цупівка, пошкодивши декілька приватних будинків та поранивши цивільних.

Як повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, станом на 12:45 кількість поранених становить четверо осіб. Раніше повідомляли про двох поранених двоє місцевих мешканців, батька і сина. Їх у тяжкому стані госпіталізували до лікарні. Наразі медики борються за їхні життя.

Пізніше поліцейські офіцери громади доставили до Дергачівської лікарні 21-річного чоловіка та 18-річну дівчину, які зазнали уламкових уражень. Наразі їхній стан стабільний, медики надають постраждалим необхідну допомогу.

На місці події триває розбір завалів, під якими можуть перебувати люди.

Попередньо відомо, що окупанти застосували авіабомбу великої потужності (тип встановлюється). У Цупівці зруйновано не менше десятка приватних будинків і господарчих споруд, тривають пожежі.

За словами Задоренка, таких руйнувань Цупівка не зазнавала з 2022 року.