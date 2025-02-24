Канада надасть Україні 25 ББМ LAV III, нові снаряди і тренажери F-16

Канада надасть Україні ще 25 бойових машин піхоти LAV III, оголосив прем'єр-міністр Джастін Трюдо під час візиту до Києва. Під час виступу на саміті "Підтримай Україну" він наголосив, що країна продовжуватиме підтримувати Україну.

Українські війська пройдуть підготовку на цих машинах у Німеччині. Окрім ББМ, Канада надасть системи посадки літаків F-16.

"Також ми надамо чотири авіаційні тренажери F-16, які будуть надані в найближчі місяці. Це на додачу до мільйонів додаткових боєприпасів, аптечок першої допомоги і спорядження", – сказав Трюдо.

Канада також надасть першу частину допомоги – 5 млн доларів – за рахунок надходжень від заморожених російських активів. Україна отримає і грант на підтримку енергетичної безпеки.