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Канада надасть Україні 25 ББМ LAV III, нові снаряди і тренажери F-16

Прем'єр-міністр Джастіна Трюдо оголосив про нову допомогу в треті роковини повномасштабної війни. 

Канада надасть Україні 25 ББМ LAV III, нові снаряди і тренажери F-16
Джастіна Трюдо
Фото: скріншот

Канада надасть Україні ще 25 бойових машин піхоти LAV III, оголосив прем'єр-міністр Джастін Трюдо під час візиту до Києва. Під час виступу на саміті "Підтримай Україну" він наголосив, що країна продовжуватиме підтримувати Україну.

Українські війська пройдуть підготовку на цих машинах у Німеччині. Окрім ББМ, Канада надасть системи посадки літаків F-16.

"Також ми надамо чотири авіаційні тренажери F-16, які будуть надані в найближчі місяці. Це на додачу до мільйонів додаткових боєприпасів, аптечок першої допомоги і спорядження", – сказав Трюдо.

Канада також надасть першу частину допомоги – 5 млн доларів – за рахунок надходжень від заморожених російських активів. Україна отримає і грант на підтримку енергетичної безпеки. 

  • Оголошення нової допомоги відбулося в треті роковини російського повномасштабного вторгнення. На знак підтримки українців лідери країн-партнерів сьогодні оголошують про нові пакети допомоги та додаткові санкції проти країни-агресорки.
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